Primavera, Lecce-Napoli 0-3 (Gorica 4', Lo Scalzo 34', Camelio (R) 38'): dominio del Napoli!
Tre punti fondamentali per il Napoli di Mister Rocco che conquistano una vittoria fondamentale nel match salvezza contro il Lecce.
90' - 6' di recupero
89' - Velleitari i tentativi del Lecce, palla out sul colpo di testa di Kodor
85' - Dentro Anic e Nardozi, fuori Genovese e Gorica
77' - Sostituzioni: out Longo e Onyemachi, dentro Rashidi e Perrone
69' - Azzurri in pieno controllo della gara, con tre reti di vantaggio
66' - Ammonito Laerke nei pugliesi
60' - Ci prova di nuovo Camelio, respinge la difesa del Lecce
54' - Preme il Lecce nel tentativo di riaprire la gara
50' - Prima sostituzione della gara: dentro Kodor fuori Milojevic
46' - INIZIA LA RIPRESA
12.50 - Dominio totale del Napoli in questo primo tempo.
45' + 4' - Termina la prima frazione
45' - Sono stati assegnati 4' di recupero
38' - TRIS! TRIS! TRIS! Napoli avanti di tre adesso! Camelio dagli 11 metri non sbaglia!
34' - RETE! RETE! RETE! Raddoppio del Napoli! Lo Scalzo porta il Napoli sul risultato di 0-2: ruba palla al limite dell'area di rigore e fa partire un destro che batte Penev!
30' - Ammonito Lo Scalzo
26' - Ammonito Genovese
15' - Padroni in netta difficoltà, preme il Napoli.
6' - Caucci primo ammonito della gara
4' - RETE! RETE! RETEEE! Azzurrini subito avanti: palla filtrante per Smeraldi che calcia potente ma Penev respinge sui piedi di Gorica che insacca!
2' - Inizio del Napoli molto aggressivo.
12.00 - INIZIA LA GARA
11.45 - Termina la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match
11.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
LECCE (3-5-2): Penev, Dalla Costa, Scott, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Gorter, Kazarac, Longo. All. Schipa
NAPOLI (3-5-2): Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Smeraldi, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Genovese. All. Rocco
Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Lecce-Napoli match valido per il 16esimo turno del campionato di Primavera 1. Gli azzurri sono chiamati a difendere la striscia positiva che va avanti da 4 turni: di fronte il Lecce che ha gli stessi punti proprio degli azzurrini.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro