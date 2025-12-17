Live

Primavera, Lecce-Napoli: segui la diretta testuale su TuttoNapoli!

Oggi alle 07:39Giovanili
di Daniele Rodia

Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Lecce-Napoli match valido per il 16esimo turno del campionato di Primavera 1. Gli azzurri sono chiamati a difendere la striscia positiva che va avanti da 4 turni: di fronte il Lecce che ha gli stessi punti proprio degli azzurrini.