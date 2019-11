Primavera, Napoli asfaltato a Bergamo: la capolista Atalanta domina e rifila un poker

La trasferta proibitiva s'è rivelata tale. Il Napoli cade sul campo dell'Atalanta, sempre più capolista del campionato Primavera, e lo fa con un netto 4-1, rimanendo all'ultimo posto della classifica con appena sei punti in nove partite. Dopo venti minuti orobici già in vantaggio per 3-0, grazie alle reti di Heidenreich, Cortinovic e Guth. Nel finale il sigillo di Ghisleni, in mezzo l'inutile realizzazione dagli undici metri di Vrikkis.