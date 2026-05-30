Foto Il Napoli U14 batte la Roma in finale e vince l'Abano Football Trophy!

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Il Napoli U14 vince l'Abano Football Trophy, la 32esima edizione del Torneo internazionale di calcio giovanile della Città di Abano Terme. La squadra under-14 della SSC Napoli, dopo aver perso la finale campionato contro il Parma, ha raggiunto e vinto un'altra importantissima finale del prestigioso torneo di categoria "Giovanissimi" nato nel 1991.

Quest'anno il Napoli ha affrontato e vinto il Girone D composto da Lech Poznan, Como e Sunderland. Gli azzurrini hanno poi battuto 2-1 la Juventus ai quarti di finale e rifilato un sonoro 3-0 all'Inter in semifinale. Nella finale disputata stasera allo Stadio delle terme, il Napoli ha battuto la AS Roma con il risultato finale di 1-0 grazie al gol del giovane Gennaro Caiazza, bomber classe 2012, più volte in rete nel corso del torneo.