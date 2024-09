Rileggi live Primavera, Napoli-Frosinone 0-2 (9' Cichero; 52' Mezsargs): azzurrini ko all’esordio

Termina 0-2 l'esordio stagionale degli azzurrini che steccano alla prima in casa: il Frosinone è maggiormente organizzato, ha più ritmo e con un gol per tempo si impone al Napoli. In diverse fasi della gara, i padroni di casa hanno mantenuto un ottimo possesso palla, anche intenso, ma non sono mai riusciti a concretizzare in rete. Per il Frosinone gara perfetta, il risultato di 0-2 potrebbe anche stare stretto agli ospiti, che creano tantissime occasioni durante i 90 minuti.

90+4' - Ammonito anche Borrelli per un brutto fallo.

90'+3 - Ci prova ancora il Napoli, Borriello guadagna un buon calcio di punizione dal limite.

90' - Napoli momentaneamente in dieci per l'infortunio di De Luca.

82' - Escono Cimmaruta e Malasomma, entrano Colella e Borrelli

80' - Ammonito Pelosi per il Frosinone

76' - Esce Mezsargs ed entra Dixon nelle fila del Frosinone.

75' - Il Frosinone controlla diligentemente la gara, troppo poco il Napoli, poche idee ed intensità.

62' - Esce Gambardella ed entra Pinzolo nel Napoli

61' - De Chiara salva ancora il Napoli dal subire lo 0-3, recupero clamoroso su Mezsargs

59' - Ad un passo dallo 0-3 il Frosinone, Cichero si prepara benissimo il sinistro ma il suo tiro esce di poco.

56' - Esce Popovic ed entra Borriello, nel Napoli

56' - Ammonito Shkjambaj

54' - Che occasione per Cichero che servito perfettamente da Mezsargs, apre troppo il piatto e si divora lo 0-3.

52' - Raddoppio del Frosinone con una progressione talentuosa di Mezsargs: Esposito perde palla e contrasto a metà campo, il Frosinone riparte ed è facile facile per Mezsargs segnare il raddoppio

49' - Popovic ha un altro passo, supera l'avversario e guadagna un calcio d'angolo.

46' - Prime sostituzioni nelle fila degli ospiti: esce Grosso ed entra Borgia.

15.58 - Riparte la gara

15.43 - Termina il primo tempo sul risultato di 0-1 per il Frosinone

44' - Occasione clamorosa per il Frosinone, Cichero va vicino alla doppietta con un preciso colpo di testa che termina di pochissimo sopra la traversa!

40' - Progressione poderosa di Esposito che partendo dalla difesa arriva in area di rigore, supera 3 difensori avversari ma non riesce a concretizzare.

35' - Gara in una fase di stallo, il Napoli è più pimpante ma la difesa ciociara è ben organizzata.

32' - Espulso un preparatore atletico in panchina azzurra, si tratta di Mazzone.

27' - Il Napoli adesso costruisce bene ma non riesce a concretizzare: Malasomma crea e serve il tutto solo Popovic, lo stop è errato e la difesa del Frosinone si salva.

26' - Torna a premere il Frosinone, doppio tentativo dagli sviluppi di un calcio d'angolo, attenta la difesa azzurra.

22' - Ammoniti in due giocatori: Grosso e Malasomma, rispettivamente per Frosinone e Napoli.

20' - Terzo giallo in venti minuti per il Napoli, ammonito anche Ballabile per simulazione in area di rigore.

19' - Napoli vicinissimo al pari con il sinistro di De Luca sugli sviluppi di un corner, il pallone finisce di poco alto.

17' - Ci riprova il Frosinone, dopo un buon fraseggio a centrocampo la squadra ospite arriva pericolosamente a calciare con Mezsargs, il tentativo centrale viene controllato da Sorrentino.

12' - Secondo giallo per il Napoli, ammonito Raggioli.

9' - Dagli sviluppi di una punizione laterale il Frosinone passa in vantaggio con Cichero, che sfrutta il tentativo da fuori area di Stoyanov ed insacca il più facile dei tap-in.

8' - Ammonito Gambardella nelle file dei padroni di casa

8' - Pericoloso affondo azzurro con Malasomma che percorre tutto il campo ma non riesce a servire al centro verso Popovic.

6' - Grande ripartenza del Napoli con Popovic che allarga verso Raggioli, l'esterno ci prova a servire al centro il tutto solo Ballabile ma Pelosi si immola e salva il Frosinone.

4' - Primo affondo del Frosinone con Ferizaj che ci prova dal limite dell'area in buona posizione, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

14.57 - LA PARTITA È INIZIATA

14.54 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.45 - Terminata la fase di riscaldamento per le due squadre, rientrate negli spogliatoi.

14.30 - Le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-3): Sorrentino, Malasomma, D'Angelo, Gambardella, Esposito, De Luca, Cimmaruta, De Chiara, Raggioli, Popovic, Ballabile.

Frosinone: Dosso, Obleac, Shkjambaj, Grosso, Pelosi, Hegelund, Stoyanov, Ferizaj, Cichero, Barcella, Mezsargs.

14.20 - Squadre in campo per il riscaldamento, tra poco meno di un'ora ha inizio la stagione degli azzurrini.

Torna il campionato Primavera 2 con l'esordio degli azzurrini ed il debutto di mister Dario Rocco: allo Stadio Piccolo di Cercola arriva il Frosinone, retrocesso dalla Primavera 1 la scorsa stagione dopo una disastrosa annata e sole 6 vittorie in 34 turni. Convocato per l'esordio stagionale ovviamente anche il baby azzurro Popoviç, dopo un'estate trascorsa ad allenarsi e a migliorare la sua condizione fisica. Il serbo sarà al debutto con la maglia azzurra: per lui 5 presenze la scorsa stagione in Primavera 1 con il Monza.

Il match in programma alle ore 15:00 e potrete seguirlo in diretta testuale su Tuttonapoli.net. Ecco la lista dei convocati del tecnico Dario Rocco annunciata dal club azzurro: Arzillo; Avvissati; Ballabile; Borrelli; Borriello; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Luca; Distratto F.; Distratto D.;Esposito;Gambardella; Garofalo; Malasomma; Petrone; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Sorrentino; Stasi; Zago.