Primavera, Napoli-Juventus 1-0 (Saviano 19'): si va al riposo in vantaggio
49' - Calcio di punizione dal lato destro del campo in favore dei bianconeri.
48' - Innocuo traversate dalla sinistra della Juventus
12.01 - RIPARTE LA GARA, VIA AL SECONDO TEMPO
11.52 - Gara crocevia per la stagione del Napoli, un ottimo primo tempo finora per gli azzurrini che guidano il risultato contro la Juventus. I giovanissimi guidati da Mister Rocco sono momentaneamente a 7 punti in classifica.
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Senza recupero si chiude la prima frazione di gioco, ben giocata dagli azzurrini che hanno risposto colpo su colpo trovando anche il vantaggio grazie al gol di Saviano al 19'.
43' - Giallo per Milia che blocca Colella in contropiede
39' - Ci prova Milia, tentativo velletario che termina a lato
35' - Contropiede azzurro, Saviano ci prova ma la difesa della Juventus è attenta
32' - Prima sanzione della gara: ammonito Lo Scalzo che ha vistosamente trattenuto il calciatore juventino
31' - Gran chiusura di Verde su Saviano che evita il contropiede
31' - Abbassa il baricentro il Napoli, forcing della Juventus.
30' - Mantiene bene il campo la linea difensiva del Napoli, alza la testa la Juventus che prova a ristabilire la parità.
19' - SAVIANO PORTA AVANTI IL NAPOLI! Giocata speciale dell'attaccante azzurro che colpisce violentemente il pallone e porta avanti il Napoli!
17' - Riparte la Juventus, calcio d'angolo per i bianconeri
16' - Napoli vicinissimo al gol!
10' - Gli azzurrini hanno avuto un buon approccio alla gara
11.00 - INIZIA LA PARTITA
10.50 - Tutto pronto per l'inizio della partita
10.35 - Ecco le formazioni della gara :
Napoli: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara (C), Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. A disposizione: Spinelli, De Luca, Smeraldi, Anic, Favicchio, Eletto, Goricak, De Martino, Barido, Genovese, Esposito. Allenatore: Rocco.
Juventus: Huli, Bamballi, Rizzo, Milia, Keutgen, Finocchiaro, Leone, Verde (C), Durmisi, Contarini, Merola. A disposizione: Radu, Biggi, Vallana, Bellino, Bassino, Grelaud, Tiozzo, De Brul, Repciuc, Sosna. Allenatore: Padoin
10.20 - Squadre in campo per il riscaldamento
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match di Primavera 1 tra Napoli e Juventus. Gli azzurrini di Mister Rocco sono chiamati a riscattarsi e a ritrovare la vittoria in campionato che manca addirittura da agosto!
