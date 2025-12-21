Primavera, Napoli-Milan 0-0: meglio i rossoneri, soffre il Napoli
Premi F5 per aggiornare la diretta e seguire Napoli-Milan di Primavera 1
38' - Prova a risalire il campo il Napoli che con Gorica tenta una manovra sul lato destro del campo
31' - Lontani ci prova con un tiro da metà campo che però non impensierisce Spinelli
27' - Spinge il Milan ma Caucci viene pescato in posizione irregolare.
25' - RISCHIO NAPOLI! Spinelli su calcio d'angolo rischia la frittata bloccando il pallone.
16' - Rimessa dal fondo per il Napoli
12' - Si vede il Napoli: colpo di testa di Gorica da posizione defilata che fa tremare Longoni
2' - CHANCHE MILAN! Pericoloso il Milan con Piazzotta che calcia a fil di palo dal limite dall'area.
14.30 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. A disp.: Lattisi, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, D'Angelo, Anic, Eletto, De Martino, Saviano, Maida. All. Rocco
MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta; Di Siena, Lontani, Castiello. A disp.: Faccioli, Catalano, Pagliei, Dotta, Grilli, Seedorf, Di Maria, Nolli, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Renna
Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Napoli-Milan il match numero 18 del campionato di Primavera 1.
