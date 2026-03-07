Ufficiale

Primavera, oggi alle 11 c'è Napoli-Sassuolo: in convocati di Rocco

Oggi alle 06:00Giovanili
di Antonio Noto
fonte SSC Napoli

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. Di Seguito i convocati di mister Rocco.

ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; D’ANGELO; DE CHIARA;  ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.