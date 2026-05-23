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Primavera, playout Napoli-Cagliari: gli azzurrini si giocano la salvezza, segui la diretta
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA PLAYOUT TRA NAPOLI E CAGLIARI
Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena un match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, dove segue l’attualità del Napoli con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al club azzurro.
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