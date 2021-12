Primavera, terzo ko consecutivo: il Napoli perde per due rigori con la capolista Roma

Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata). Il Napoli, dopo i k.o. con Inter e Cagliari, cade anche contro la Roma con il risultato di 2-1. Succede tutto nella ripresa, quando i giallorossi beneficiano di due calci di rigori trasformati da Riccardi e Volpato. In mezzo la rete del temporaneo pari di Cioffi, che alla fine si rivela inutile. Finisce 2-1.