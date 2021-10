Primavera, vittoria esterna anche sul Milan! Brillano i gioielli Cioffi e Ambrosino

Altro successo esterno di prestigio per il Napoli Primavera dopo quello di Torino contro la Juventus. Gli azzurrini di Frustalupi hanno vinto infatti sul campo del Milan per 2-1, mettendo in mostra i gioiellini del reparto avanzato. Il vantaggio al 61' in ripartenza con il 2002 Antonio Cioffi, al rientro dopo la positività al Covid, ed il raddoppio del classe 2003 numero 10 azzurro Giuseppe Ambrosino. Inutile per i rossoneri il gol di Traore al 79' che ha riaperto la gara solo per gli ultimi dieci minuti.