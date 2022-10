RILEGGI LIVE - Cagliari-Napoli 2-1: azzurrini sfortunati con due legni e puniti nel momento migliore

Il Napoli Primavera affronta domani il Cagliari nella sesta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION

12.54 - E' FINITA! Il Cagliari vince 2-1 trovando il secondo gol nel momento migliore del Napoli, subito dopo l'1-1. Azzurrini che possono rimproverarsi un brutto primo tempo, con un atteggiamento troppo remissivo e rinunciatario, e troppi errori in uscita difensiva

88' - Serie di mischie in area, ma stavolta non arriva il tocco vincente

85' - Cagliari ora tutto chiuso a protezione della vittoria e Napoli che non trova spazi

80' - GOL CAGLIARI! 2-1 dei sardi con Kourfalidis che sfrutta un batti e ribatti al limite per riportare in vantaggio i suoi nel momento più difficile

77' - GIOIELLI! PARI DEL NAPOLI! Gli azzurrini trovano l'1-1 con un colpo di testa su calcio d'angolo

73' - Dentro Giannini e De Pasquale, fuori Acampa e Spavone

71' - Doppia occasione per il Cagliari, dopo l'uscita di Boffelli, la difesa azzurra respinge col corpo

68' - Cambio per Frustalupi: entra Boni, esce Lamine

66' - Spazio per il Napoli, Marranzino col sinistro però non conclude la ripartenza

60' - Pallone perso in uscita ed il Cagliari in transizione sfiora il raddoppio da due passi con Griger

52' - Traversa di Marranzino! Sfortunato ora il Napoli che trova il secondo legno a portiere battuto con un tiro terrificante di Marranzino che colpisce il pegno e non supera la linea bianca

47' - Palo di iaccarino! Il Napoli sfiora il pareggio dopo una scivolata goffa dell'ultimo difensore del Cagliari, ma il diagonale del capitano s'è stampato sul legno

12.06 - INIZIATA LA RIPRESA!

11.50 - FINE PRIMO TEMPO! Napoli sotto 1-0 al 45': mai realmente in partita gli azzurrini che hanno regalato il gol al Cagliari con un pasticcio difensivo, ma che poi ha confermato principalmente di non avere idee perdendo palloni in uscita e non trovando mai i tempi della pressione

43' - Ancora Cagliari pericoloso, ma il tiro di Vinciguerra termina a lato

41' - Ennesima uscita sbagliata del Napoli, Cavuoti arriva al tiro e Boffelli salva chiudendo in angolo

35' - Ammonito Palomba per fallo su Gioielli

33' - Tanti errori, poche emozioni e finora decide il pasticcio del Napoli su un cross leggibile

28' - Napoli che non riesce ad impostare da dietro, azione troppo macchinosa ed il Cagliari per ora ha vita facile

22' - Gioco fermo per soccorrere Acampa finito contro la panchina a bordo campo

20' - In svantaggio il Napoli decide finalmente di attaccare, buona trama ma cross sbagliato e l'azione sfuma ma almeno c'è una scossa

18' - GOL DEL CAGLIARI! Passano i padroni di casa al primo tentativo, ma basta un cross per portare al pasticcio di Acampa che disturba Boffelli in uscita e Masala può appoggiare comodamente in porta

12' - Si vede timidamente anche il Napoli che per ora alza la pressione non oltre la trequarti per non prendersi troppi rischi in questo inizio

7' - Più intraprendente sicuramente il Cagliari in questo inizio di gara, anche se finora senza creare particolari pericoli

2' - Primo tentativo dei sardi con Cavuoti, palla facile per Boffelli

11.02 - INIZIATA!

11.00 - Squadre in campo

10.45 - NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Marranzino, Spavone, Rossi. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Cagliari nella sesta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION prevista per sabato 1 ottobre 2022 ore 11.00 contro il Cagliari, in trasferta presso il centro sportivo di Assemini. I convocati: Acampa, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Obaretin, Pontillo, Rossi, Russo, Spavone, Turi.