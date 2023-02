RILEGGI LIVE - Primavera, Cesena-Napoli 0-2 (30', 35' Spavone): gli azzurrini vincono lo scontro salvezza!

Fonte: di Francesco Carbone

Il Napoli reagisce dopo il ko interno dell’ultimo turno con il Lecce e si aggiudica lo scontro salvezza sul campo del Cesena. 2-0 il risultato finale.

16:52 - FINISCE QUI!

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

83′ - Iniziativa personale di Pesce che va al tiro: bella respinta di Pollini che si rifugia in corner.

76′ - Tre mosse di Frustalupi: fuori Sahli, Spavone e Acampa e dentro Pesce, Bonavita e Giannini.

72' - Mancano meno di 20 minuti al termine del match: poche le occasioni in questa fase della gara.

68' - Due sostituzioni in casa Napoli: dentro D’Avino per Obaretin e Marchisano per l'acciaccato Boni.

66′ - Cross di Suliani e colpo di testa di Denes: palla di poco a lato.

60' - Iniziativa di Acampa sulla fascia sinistra: nulla di fatto, sfuma l'azione.

57' - Bella combinazione tra Alastuey e Gioielli, pallone per Rossi che viene fermato dalla difesa del Cesena

55' - Due cambi per il Cesena. Fuori Milli e Di Francesco, dentro Bifini e Banetti.

52' - I ritmi in questo secondo tempo sono decisamente più lenti.

46' - Gli azzurrini sfiorano subito il tris: colpo di testa di Obaretin e miracolo di Pollini che nega il terzo gol al Napoli.

16:01 - INIZIA LA RIPRESA!

15:47 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.