UFFICIALE - Italia U15, al via lo stage per la selezione Sud: convocati anche due azzurrini

Il prossimo nove novembre, al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, si terrà il quarto ed ultimo stage territoriale per la formazione dell'Italia under 15

TuttoNapoli.net

Il prossimo nove novembre, al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, si terrà il quarto ed ultimo stage territoriale per la formazione dell'Italia under 15, quello dedicato al Sud. I 44 calciatori classe 2009 scelti dal ct Enrico Battisti si ritroveranno in mattinata, per poi disputare un'amichevole a ranghi contrapposti nel primo pomeriggio.

Faranno seguito il Torneo dello Sviluppo UEFA a fine mese, ed il torneo di Natale a Coverciano dall'8 al 10 dicembre.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri

Francesco Cipolla (Bari), Riccardo Giacalone (Palermo), Christian Lupo (Lecce), Alex Maiolino (Catanzaro)

Difensori

Michele Amorisco (Bari), Domenico Bitetto (Audace Cerignola), Alessandro Brusco (Cosenza), Leonardo Caputo (Bari), Rodolfo Carpentieri (Salernitana), Riccardo Chiaiese (Napoli), Antonio Chianese (Napoli), Diego Colella (Benevento), Giuseppe Cuconato (Cosenza), Marco Distante (Virtus Francavilla), Rosario Dugo (Catania), Mario Fabozzi (Salernitana), Gianluca Lattanzio (Lecce), Alessio Scelta (Palermo), Riccardo Sciortino (Palermo), Gabriele Vaccaro (Catania)

Centrocampisti

Manuel Bartucci (Cosenza), Mattia Buzzerio (Lecce), Manuel Giudice (Salernitana), Michele Mascolo (Sorrento), Riccardo Miccoli (Virtus Francavilla), Emanuele Antonio Montesano (Crotone), Antonino Paratore (Messina), Giuseppe Pipitò (Palermo), Nicola Russo (Salernitana), Luigi Salamone (Benevento), Antonio Sammarro (Catanzaro), Riccardo Vitale (Palermo)

Attaccanti

Davide Antico (Taranto), Aurelio Castorina (Catania), Francesco De Benedetto (Benevento), Beniamino De Ruvo (Bari), Federico Giarraffa (Palermo), Cristian Leone (Giugliano), Carlo Lo Russo (Sorrento), Gabriele Loria (Messina), Emanuele Persano (Lecce), Stefano Robertazzi (Salernitana), Francesco Serra (Lecce), Francesco Pio Turbato (Taranto).