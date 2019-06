UFFICIALE - Under 15, lunedì semifinale play-off con la Roma: il programma degli azzurrini

L'Under 15 del Napoli disputerà, per il secondo anno consecutivo, le final four scudetto che avranno inizio venerdì in Emilia Romagna. Gli azzurrini del tecnico Bevilacqua hanno vinto il proprio girone di categoria risultando l'unica squadra imbattuta in Italia di tutti e tre i gironi vantando anche la miglior difesa.

Il Napoli ai quarti di finale hanno battuto il Palermo pareggiando 0-0 all'andata e vincendo 1-0 al ritorno grazie ad un rigore trasformato da Pesce.

Questo il programma delle final four:

Semifinale: Napoli- Roma, lunedì 10 giugno ore 20:30 Campo “V.Mazzola” di Santarcangelo di Romagna (FC)

L'eventuale finale si giocherà il 13 giugno alle ore 20:30 al Campo “B.Benelli” di Ravenna.