Youth League, disfatta del Napoli: figuraccia a Salisburgo, ma ancora in corsa nel girone

Pomeriggio amaro per il Napoli Primavera di Roberto Baronio. Un clima di festa ha animato la Untersberg Arena, dove gli azzurri sono crollati sotto i colpi del Salisburgo. Un 7-2 amarissimo, considerato un primo tempo tutto sommato non da buttare, dove gli azzurri erano riusciti a restare a galla sul 2-1. Un avvio shock nella ripresa, con gli austriaci che ne hanno messo dentro due nel giro di due minuti, spianando cosi la strada ad una larga vittoria che nemmeno il gol dal dischetto di Vrikkis è riuscito a riaprire. Napoli che resta, dunque, fanalino di coda nel girone con un solo punto, quello conquistato contro il Liverpool, ma che almeno matematicamente è ancora in corsa per il secondo posto.