Ag. Osimhen contro ag. Kvara: "Victor pensa solo al Napoli, il resto è spazzatura!"

Dopo la rabbiosa risposta social di Osimhen, è arrivata anche la replica dell'agente del nigeriano, Roberto Calenda.





È scontro aperto tra l'agente di Kvaratskhelia e l'entourage di Osimhen. Mamuka Jugeli aveva parlato così del futuro di Victor Osimhen: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Dopo la rabbiosa risposta social di Osimhen, è arrivata anche la replica dell'agente del nigeriano, Roberto Calenda.

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura”.