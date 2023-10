Chi al fianco di Rrahmani a Verona? I quotidiani sportivi non hanno dubbi

Rudi Garcia è rimasto sul vago ieri in conferenza, annunciando il ritorno di Rrahmani, sul suo partner al centro della difesa.

Rudi Garcia è rimasto sul vago ieri in conferenza, annunciando il ritorno di Rrahmani, sul suo partner al centro della difesa. "Può giocare con entrambi", la replica del tecnico alla domanda sulla coppia Rrahmani-Natan ma Ostigard nonostante buone prestazioni dovrebbe accomodarsi in panchina. Sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport inseriscono il brasiliano Natan nelle loro probabili formazioni al fianco del kosovaro. A Verona dovrebbe esserci spazio, dunque, per quella che può essere la coppia del presente e del futuro del Napoli.