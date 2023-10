Conferenza Garcia, irrompe ADL contro la stampa: "Alcuni inventano tutto!"

Nelle battute conclusive della conferenza stampa di Rudi Garcia, ha preso la parola anche Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Nelle battute conclusive della conferenza stampa di Rudi Garcia, ha preso la parola anche Aurelio De Laurentiis per accodarsi alle critiche di Garcia alla stampa: "Il problema non è che lui fa un analisi come a scuola 'buoni e cattivi' perché non esistono, quello che non fa onore a qualcuno di voi e io questo ve lo dico da diciotto anni, è quando uno legge cose di mercato inventate di sana pianta e io rimango sorpreso e spero sempre che le cose cambino. Allora io chiamo il giornalista e gli chiedo: perché hai scritto questa inesattezza? E lui: devo riempire le pagine, non riesco a parlare con nessuno di voi.

Ma così non va bene. Serve professionalità".