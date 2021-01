Dubbio centravanti per Gattuso: oggi giornata decisiva per Petagna, le ultime

Dubbio centravanti per il Napoli contro il Parma. Osimhen e Mertens non sono ancora pronti per partire da titolari, allora chi giocherà? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che se nell'ultima rifinitura Petagna darà risposte soddisfacenti, sarà lui l'attaccante titolare. Altrimenti di nuovo Lozano come accaduto contro lo Spezia, dove ha anche segnato.