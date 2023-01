Sky - Kvara in dubbio per la Salernitana, domani il provino: due opzioni in caso di forfait

La notizia di giornata in casa Napoli è l’ansia per Khvicha Kvaratskhelia.

La notizia di giornata in casa Napoli è l’ansia per Khvicha Kvaratskhelia. Oggi non si è allenato, è rimasto precauzionalmente a casa per qualche linea di febbre che si sta portando avanti da qualche giorno. La speranza del Napoli è rivederlo domani, effettuare una sorta di provino. Non dovesse essere ritenuto a disposizione sono due le opzioni: Giacomo Raspadori o Eljif Elmas. A riferirlo è Sky Sport.