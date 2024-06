Tuttosport - Buongiorno ha dato ok al Napoli: ingaggio quadruplicato, le cifre

Alessandro Buongiorno rappresenta una priorità per il Napoli e per Antonio Conte, un tassello fondamentale per la nuova linea difensiva azzurra.

Alessandro Buongiorno rappresenta una priorità per il Napoli e per Antonio Conte, un tassello fondamentale per la nuova linea difensiva azzurra. Dal centrale del Torino è già arrivato l'ok a un trasferimento in azzurro, stando a quanto raccontato da Tuttosport: "Nelle scorse settimane De Laurentiis e Manna hanno accelerato le trattative con il procuratore e i vertici granata per conquistare velocemente una posizione dominante. Al di là di quell’incontro in un ristorante di Torino prima che Buongiorno volasse in Germania, lo stesso Conte si è speso in prima persona con il centrale per innaffiarlo di motivazioni.

Alessandro è rimasto colpito da tanta stima, l’effetto Conte ha sicuramente aperto una breccia e Manna ha già delineato all’agente le fondamenta del contratto (fino al 2029 con un ingaggio a salire sino a 3/3,5 milioni netti: quasi 4 volte tanto lo stipendio nel Torino!). Buongiorno ha dato la sua disponibilità".