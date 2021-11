Italia-Svizzera, probabili formazioni Sky: c'è Belotti e Insigne torna nel suo ruolo

Oggi, venerdì 11, all'Olimpico di Roma l'Italia affronterà la Svizzera per la sfida decisiva del gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Mancini confermerà l'ormai consolidato 4-3-3. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa si vedranno Acerbi ed Emerson Palmieri. A centrocampo, Locatelli prenderà il posto dell'indisponibile Verratti, mentre in attacco Belotti sarà titolare con accanto Chiesa e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT: Mancini.