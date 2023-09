Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: due novità per Garcia, dubbio a destra

Garcia recupera Politano (che però non ha i 90') e potrebbe presentare due novità di formazione.

Dopo la sconfitta con la Lazio ed una lunga (e carica di critiche) sosta per le nazionali, il Napoli di Rudi Garcia riparte affrontando il Genoa. E lo farà con tutte le difficoltà del caso, considerando il ritorno di gran parte dei 15 nazionali soltanto oggi, a 24 ore dalla partenza per Genova ed a 48 dalla partita. Il tecnico del Napoli spera almeno in questa fase di poter beneficiare dagli impegni con le nazionali che in molti casi hanno permesso a molti elementi di mettere 180' nelle gambe e migliorare la propria condizione. L'obiettivo, oltre naturalmente ai tre punti, è di vedere la sua squadra durare di più rispetto ai 50' in cui ha messo sotto la Lazio prima di crollare perdendo distanze ed equilibrio nell'ultima mezz'ora.

Il Napoli si ritroverà di fronte una neo-promossa che però ha fatto un mercato importante per una salvezza tranquilla e che dopo il primo ko interno contro la Fiorentina sembra aver subito messo da parte un gioco più propositivo e aggressivo, arretrando il baricentro, riducendo la pressione alta e puntando sulle transizioni riuscendo così a strappare 3 punti alla Lazio all'Olimpico e perdendo solo allo scadere col Torino. I numeri giocano a favore di Gilardino perché il Genoa in Serie A solo tre volte nella sua storia ha subito tre sconfitte nelle prime quattro gare (2021/22, 2017/18 e 2015/16).

Le ultime sul Genoa

Gilardino senza Vogliacco e Messias, ma con la sosta può contare su un Malinovskyi in condizioni migliori, pronto per partire titolare al fianco di Gudmunsson dietro la punta Retegui. In mediana Strootman, Badelj e Frendrup, ma scalpita anche Thorsby. In difesa linea a quattro con Bani e Dragusin al centro, Sabelli a destra e Vasquez a sinistra (in ballottaggio su Martin) considerando il ritorno in ritardo dal Messico.

Le ultime sul Napoli

Garcia recupera Politano (che però non ha i 90') e potrebbe presentare due novità di formazione. A partire da Mario Rui a sinistra, al posto di Olivera tra gli ultimi a rientrare dalla nazionale, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen potrebbe esserci Elmas, favorito su Lindstrom

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui. All. Gilardino

Ballottaggi: Vasquez-Martin 55%-45%, Frendrup-Thorsby 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 60%-40%, Elmas-Raspadori/Lindstrom 55%-45%

ARBITRO: Fabbri (Bresmes – Scarpa, IV: Feliciani, VAR: Marini, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e Sky e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita.