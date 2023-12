Mondiale per club, la FIFA ha deciso i criteri: è sfida Napoli-Juve per il 2° posto italiano

Il Consiglio FIFA ha deciso le modalità per accedere al prossimo Mondiale per club.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Consiglio FIFA ha deciso le modalità per accedere al prossimo Mondiale per club. Sarà il ranking UEFA a decretare le squadre qualificate alla prima edizione del Mondiale per club. La FIFA ha deciso di confermare il già esistente ranking UEFA, mentre dalla prossima sarà quello FIFA ad essere valido per tutti. A riferirlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport.

E' lotta Napoli-Juventus. Secondo questo criterio in questo momento la Juve è a quota 47 punti, mentre il Napoli a 41. Per il sorpasso la squadra di Mazzarri dovrà in caso attendere i quarti: gli ottavi possono dare al massimo 5 punti (4 per due successi e 1 di bonus qualificazione).

Quando si giocherà le squadre europee. Il Mondiale per club si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025. Le europee sono 12, già qualificata l’Inter con City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto. In ballo una tra Borussia e Lipsia, una tra Barcellona e Atletico, una tra Juve e Napoli, più un posto che andrà ai campioni di questa Champions oppure al Salisburgo.