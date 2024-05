Napoli-Gudmundsson, Cds: "Manna vuole anticipare tutti e affiancarlo a Kvara!"

Il ds Giovanni Manna ha già obiettivi in lista come Albert Gudmundsson, il gioiello del Genoa, rivelazione del campionato con 16 gol

Il Napoli imposta il mercato ancor prima della fumata bianca per il nuovo allenatore. Il ds Giovanni Manna ha già obiettivi in lista come Albert Gudmundsson, il gioiello del Genoa, rivelazione del campionato con 16 gol in una stagione strepitosa da trascinatore. Il Napoli lo aveva puntato anche un’estate fa ed ora - riferisce il Corriere dello Sport - è tornato alla carica con estrema convinzione (come confermato dal suo entourage)

Il fantasista è un biettivo concreto, serio, ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ma anche i parametri giusti per le esigenze del club. Altri elementi importanti: "Vuole restare in Italia, vuole continuare a vivere nel nostro Paese. E, fattore mica trascurabile, pare che sia innamorato di Napoli. Della città. Magari finisce per innamorarsi anche della squadra". Non manca la concorrenza dalla Premier, ma lui vorrebbe restare in Serie A e piace anche a Juve e Inter, ma il ds Manna sta provando a concretizzare un interesse cresciuto sempre di più. Il progetto sarebbe affiancarlo a Kvaratskhelia, ai lati di un centravanti nel tridente o magari alle spalle della punta nel 3-4-2-1.