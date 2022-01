Ore decisive per Malcuit e Petagna, possono esserci con la Juve: la situazione

Mattinata decisiva per Kevin Malcuit e Andrea Petagna, posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, è atteso infatti per la giornata di lunedì l'esisto del tampone che potrebbe consentire ai due di tornare ad allenarsi.

"Malcuit e Petagna devono aspettare l'esito di un nuovo tampone — previsto per stamattina — per liberarsi dall'isolamento fiduciario, imposto a entrambi i giocatori a causa di un contatto diretto con un contagiato al virus. Spalletti può dunque sperare di riaverli a disposizione per la trasferta di giovedì a Torino, che il tecnico toscano sta preparando al Konami Training Center in una situazione di paradossale e quasi ingestibile incertezza" .