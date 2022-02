RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Juventus 0-5: azzurri in 10, Juve cinica sfrutta ogni occasione

90' - E' FINITA! Il Napoli rimedia una bruttissima sconfitta interna, sprecando buone occasioni per riaprirla sul 2-0 e poi crollando dopo il 3-0 e restando anche in dieci nel finale contro una Juve autore di un buon inizio ma soprattutto cinica su ogni occasione. Ora gli azzurrini devono guardarsi alle spalle in classifica

81' - Dentro Toccafondi e Mané per coprirsi ed evitare altri gol in 10

79' - 5-0 JUVE! Ancora Chibozo, sterza e trova il terzo gol su tre tiri: incredibile prestazione del bianconero

76' - Espulso Hysaj: secondo giallo nei pressi della bandierina e il difensore azzurro rimedia un rosso totalmente inutile a gara finita

72' - Fuori Cioffi, impreciso in fase conclusiva, dentro Mercurio

69' - 4-0 Juve! Notte fonda per il Napoli: tutti avanti e cross facile per Chibozo. Azzurrini usciti dal campo dopo l'immeritato tris subito.

65' - Napoli che ha accusato il colpo, prendendo il terzo gol nel momento di massima spinta in cui si giocava ad una metà campo

61' - 3-0 JUVE! Cinismo dei bianconeri nel momento migliore del Napoli: il neo-entrato Chibozo ruba palla e trova un angolo difficile

60' - Doppio cambio nel Napoli: dentro bomber Ambrosino e Di Dona, fuori D'Agostino e Giannini

58' - Ancora Napoli: Giannini al tiro, palla sull'esterno della rete

57' - Ennesimo angolo e batti e ribatti al limite, ma niente da fare: il Napoli non trova la zampata per riaprirla

55' - Punizione sprecata ancora una volta dal Napoli, sul ribaltamento giallo per Hysaj

53' - D'Agostino scatenato, messo giù poco fuori dall'area: giallo per Nzouango

52' - Vergara! Tiro del talento azzurro dopo una bella azione, ma ancora una volta Daffara salva la Juventus!

50' - Spazio ancora per Cerri, ma tiro prevedibile facile per Idasiak

47' - Subito serie di palle ferme per il Napoli, che però ancora una volta non ne approfitta

12.00 - INIZIA LA RIPRESA

46' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sul 2-0 per la Juventus: bianconeri sicuramente con più cinismo, ma anche costruzione da dietro, Napoli generoso che invece non ha sfruttato le tante palle inattive e una grande chance con Cioffi

44' - Napoli che non capitalizza altre due mischie in area, sul contropiede Idasiak salva su Cerri

42' - Cioffi! Napoli ad un passo dal gol: filtrante per l'attaccante che trova la grande parata di Daffara che salva la Juve

39' - Tiro di Barba che però esce debole e facile per il portiere

37' - Ripartenza di Cioffi, ma chiuso al momento dell'assist per D'Agostino

32' - Napoli che non riesce a capitalizzare neanche una serie di punizioni e angoli portando tanti saltatori

28' - Juventus in grande fiducia, Napoli generoso in pressione ma che a vuoto sull'uscita dal basso dei bianconeri

24' - RADDOPPIO JUVE! I bianconeri con grande cinismo capitalizzano la seconda occasione con il diagonale di Savona dopo un inserimento

20' - Palla persa da Costanzo in uscita, il pallone arriva a Turicchia che viene chiuso in angolo

16' - Napoli che prova a fare gioco manovrando, Juve che di conseguenza ha più spazi in ripartenza

12' - Imbucata per Cioffi, si salva in extremis la Juventus in chiusura, Napoli che alza il baricentro

9' - Reazione del Napoli, scatto di Cioffi, poi cross dalla sinistra per Saco che di testa manda sopra la traversa

7' - JUVE IN VANTAGGIO! Cerri mette in rete dopo una grande azione manovrata, ospiti avanti alla prima conclusione

6' - Juve che prova a prendere in mano la gara con l'uscita dal basso

4' - Guizzo di Cioffi che taglia la Juve centralmente ma poi viene chiuso in angolo

11.00 - INIZIATA!

10.57 - Squadre in campo

10.30 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Nel Napoli parte dalla panchina il bomber Ambrosino: attacco affidato a Cioffi e D'Agostino

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Giannini, Vergara, Spavone, Saco, Marchisano; D'Agostino, Cioffi, A disposizione: Boffelli, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Mane, Pontillo, Toccafondi, Mercurio.

JUVENTUS (4-4-2): Daffara; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Sekularac, Turicchia; Cerri, Mbangula. A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, Strijdonck, Maressa, Nonge

Il Napoli Primavera affronterà la Juventus per la 20esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa all' Arena di Cercola alle ore 11. I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Toccafondi, Vergara.