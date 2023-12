Romano annuncia: "Elmas ha completato le visite col Lipsia, ora la firma"

Eljif Elmas ha completato i test medici con il Lipsia. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che posta una foto del macedone, scrivendo: "Ora la firma come nuovo giocatore del Lipsia dal Napoli". Di seguito lo scatto di Elmas a Lipsia con il suo agente George Gardi.

🚨️ EXCL: Eljif Elmas completed medical tests and now signing in as new RB Leipzig player from Napoli.



Here’s Elmas in Leipzig with George Gardi 🇲🇰 pic.twitter.com/ePA6Z9rbW2