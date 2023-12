Simeone non gioca più e valuta l'addio: cinque club interessati, la posizione del Napoli

Giovanni Simeone "non segna più perché non gioca più", scrive il Corriere dello Sport che si sofferma sul momento attraversato dal Cholito

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone "non segna più perché non gioca più", scrive il Corriere dello Sport che si sofferma sul momento attraversato dal Cholito: "Vive un periodo complesso, tormentato, perché da argentino in questa città ha già lasciato il cuore, ma da un po’ di tempo è sfiorato dall’idea di pensarsi altrove per tornare a sentirsi protagonista". Il centravanti sudamericano potrebbe quindi partire, anche se la posizione del Napoli è chiara.

Questo è quanto si legge ancora sul quotidiano: "Sono diversi i club europei che lo seguono con attenzione. In Inghilterra ribadiscono l'interesse di Newcastle e West Ham; in Spagna, dove allena papà Diego, ci pensano Siviglia, Villarreal, Betis. Altre società potrebbero presto inserirsi. Dovranno parlare col Napoli che non vuole rinunciare all'argentino, non ora, con Osimhen out almeno un mese".