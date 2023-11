Sospiro di sollievo per Olivera, i tempi di recupero: le gare che dovrebbe saltare

Il terzino sinistro del Napoli, infortunatosi ieri a Bergamo nella sfida contro l'Atalanta, ha riportato una lesione meno grave del previsto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sospiro di sollievo sulle condizioni di Mathias Olivera. Il terzino sinistro del Napoli, infortunatosi ieri a Bergamo nella sfida contro l'Atalanta, ha riportato una lesione meno grave del previsto. L'uruguaiano, dopo gli esami strumentali effettuati in mattinata, ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

I tempi di recupero. Per rientrare in gruppo, dopo un infortunio di questo tipo, di solito occorrono dalle 6 alle 8 settimane circa. L'esterno, quindi, tornerà a disposizione di Mazzarri per il nuovo anno e salterà certamente le prossime nove gare. Potrebbe tornare disponibile nel derby con la Salernitana, il prossimo 14 gennaio, o la settimana dopo per la sfida contro il Sassuolo.