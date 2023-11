Stop al commissariamento: la mossa di ADL con l'avvento di Mazzarri

Sulla Gazzetta dello Sport si commenta la mossa del presidente con l'arrivo in panchina di Mazzarri

Stop commissariamento per Aurelio De Laurentiis dopo l'esonero di Garcia. Sulla Gazzetta dello Sport si commenta la mossa del presidente con l'arrivo in panchina di Mazzarri: "Tempi vecchi, ruggini passate. Ora si guarda nella stessa direzione: c’è di nuovo il bene del Napoli al centro del villaggio. Ed è anche per questo che De Laurentiis ha deciso di mettere fine al suo ultimo ruolo di commissario di campo, cosa che riteneva necessaria nelle ultime settimane dell’era Garcia e che invece ha già tolto dall’agenda degli impegni con il Mazzarri-bis.

De Laurentiis è stato a Castel Volturno due giorni, mercoledì per il primo allenamento e poi il giorno seguente, poi ha lasciato che Walter prendesse in mano la situazione, come è solito fare e come è da prassi. Insomma, l’emergenza azzurra è finita, si volta pagina".