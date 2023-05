UFFICIALE - Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: 3 giocatori del Napoli in lista

Giovedì 15 giugno, allo Stadio De Grolsch Veste in Olanda, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna nelle semifinali di Nations League.

Giovedì 15 giugno, allo Stadio De Grolsch Veste in Olanda, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna nelle semifinali di Nations League. La FIGC ha diramato tramite il proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati per la competizione. Di seguito l’elenco completo in cui sono presenti tre giocatori del Napoli.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta),

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro