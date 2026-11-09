ADL ha preso una decisione per il mercato di gennaio: le ultime

Napoli, summit a Castel Volturno: la società cambia strategia e prepara gli acquisti

Il Napoli tornerà protagonista sul mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dal vertice andato in scena a Castel Volturno tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri sarebbe emersa la volontà della società di sostenere concretamente il lavoro del tecnico attraverso nuovi investimenti nella sessione invernale.

De Laurentiis pronto a intervenire sul mercato: a gennaio nuovi rinforzi per Allegri

Una decisione che segnerebbe un netto cambio di strategia rispetto alla scorsa estate, quando il club azzurro aveva scelto una linea particolarmente prudente, limitando gli interventi sul mercato e assumendosi alcuni rischi nella costruzione della rosa. Tra questi, la scelta di puntare su Badiashile, un'operazione che lo stesso Manna aveva riconosciuto come rischiosa, e quella di affidarsi a un giovane di prospettiva come Favasuli, capace di mostrare segnali incoraggianti prima di essere fermato dall'infortunio.

Adesso, però, lo scenario sembra destinato a cambiare. De Laurentiis sarebbe pronto ad accontentare Allegri, mettendo a disposizione del tecnico nuovi rinforzi per colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione e rilanciare le ambizioni del Napoli.