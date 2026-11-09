"Due addii che sembrano già segnati": prime scelte in vista di gennaio

"Due addii che sembrano già segnati": prime scelte in vista di gennaioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10In primo piano
di Arturo Minervini
Napoli, mercato di gennaio: Lang e Lucca verso l'addio, due cessioni sempre più probabili

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato di gennaio, con due calciatori che sembrano ormai destinati a lasciare la squadra azzurra. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i principali indiziati a partire sarebbero Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi al centro delle valutazioni della società in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Napoli, rivoluzione in attacco: futuro lontano dall'azzurro per Lang e Lucca

Il quotidiano sportivo delinea uno scenario piuttosto chiaro: "Per Noa e Lorenzo, il mercato di gennaio torna così a essere uno scenario concreto. Due addii, insomma, che sembrano già segnati".

Per entrambi si tratterebbe di una nuova occasione per rilanciarsi lontano da Napoli, dopo le esperienze poco fortunate della passata stagione. Lang era stato ceduto in prestito al Galatasaray, mentre Lucca aveva raggiunto il Nottingham Forest, con la speranza di ritrovare continuità e rendimento.