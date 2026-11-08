Peggior partenza dell'era De Laurentiis: Allegri eguaglia il record negativo del 2007/08

Napoli, appena 15 punti in 11 giornate: è il peggior avvio dell'era De Laurentiis.

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a collezionare numeri negativi in questo complicatissimo avvio di stagione. Il pareggio per 1-1 contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona ha portato gli azzurri a quota 15 punti dopo le prime 11 giornate di Serie A, certificando un rendimento che rappresenta un primato negativo nell'era Aurelio De Laurentiis. Mai, dall'inizio della presidenza dell'imprenditore cinematografico, il Napoli aveva raccolto meno punti a questo punto del campionato. Un bilancio particolarmente deludente per una formazione partita con ambizioni ben diverse e che attualmente occupa soltanto la decima posizione in classifica.

Napoli, appena 15 punti in 11 giornate: eguagliato il record negativo della stagione 2007/08

Per ritrovare una partenza altrettanto negativa bisogna tornare alla stagione 2007/08, quando il Napoli raccolse gli stessi 15 punti nelle prime 11 partite di Serie A. A distanza di diciannove anni, la formazione di Allegri eguaglia dunque il peggior avvio di campionato dell'intera gestione De Laurentiis. Un dato che si aggiunge alle difficoltà già evidenziate in questo inizio di stagione, tra risultati deludenti, fragilità difensive e una classifica lontana dalle aspettative. Neppure il punto conquistato contro la Lazio capolista è riuscito a invertire la tendenza: il Napoli resta decimo e deve necessariamente cambiare passo per evitare che una partenza così complicata comprometta ulteriormente gli obiettivi stagionali.