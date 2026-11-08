Live Diretta Napoli-Lazio, pre-partita: segui con noi l'avvicinamento al match

Qui puoi trovare la diretta testuale della gara di Serie A tra Napoli e Lazio che si svolgerà alle 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona

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Il Napoli torna in campo dopo la pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League. Domenica 8 novembre alle ore 12:30, gli azzurri ospiteranno la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Una sfida particolarmente delicata per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da due sconfitte consecutive e alle prese con diversi infortuni. Dall'altra parte ci sarà la formazione di Gennaro Gattuso, capolista con 28 punti in dieci giornate e ancora imbattuta in campionato. Il Napoli cerca una reazione immediata dopo il disastro europeo e, in generale, una crisi di risultati senza precedenti nell'era De Laurentiis.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla sfida contro la Lazio in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Alla sconfitta per 2-0 contro la Juventus ha fatto seguito il tracollo per 4-1 sul campo del Porto, con il Napoli che ha così raggiunto quota sette sconfitte nelle prime 14 partite stagionali e 24 gol subiti, numeri che non si registravano dal 1997/98. In campionato la squadra di Allegri occupa l'ottavo posto con appena 14 punti in dieci giornate, a 14 lunghezze dalla Lazio capolista e a 9 dal quarto posto. Dopo la disfatta europea, il club ha deciso di anticipare il ritiro della squadra a Castel Volturno, nel tentativo di ritrovare compattezza e invertire la rotta prima della sosta per le nazionali.

Come arriva la Lazio

Situazione diametralmente opposta per la Lazio di Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di campionato straordinario. I biancocelesti guidano la classifica con 28 punti dopo dieci giornate, frutto di nove vittorie e un pareggio, con 24 gol realizzati e appena 8 subiti. Nell'ultimo turno è arrivato il successo per 2-1 contro il Cagliari, che ha permesso alla formazione capitolina di confermare il primo posto. Particolarmente impressionante il rendimento lontano dall'Olimpico: cinque vittorie nelle prime cinque trasferte stagionali, con 14 reti segnate e soltanto tre incassate. La Lazio arriva dunque al Maradona con grande fiducia, anche se Gattuso dovrà rinunciare al capitano Mattia Zaccagni.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri ha ancora tante assenze, ma almeno ritrova Olivera: il tecnico è orientato a un 4-3-3 che può diventare anche un 3-4-2-1 a seconda delle disposizioni in campo. In porta Meret, in difesa Beukema sulla destra, Olivera a sinistra e la coppia Rrahmani-Rafa Marin al centro. A centrocampo, potrebbe rifiatare Anguissa, spazio allora a Gilmour con McTominay e De Bruyne ai suoi lati. In attacco, possibile esclusione a sorpresa per Politano: Max sta pensando di lanciare Vergara nel tridente insieme a Hojlund e Noa Lang. Restano fuori Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Neres e Alisson Santos, oltre a Di Lorenzo. Marianucci è squalificato dopo l'espulsione rimediata contro la Juventus.

Le ultime sulla Lazio

Gennaro Gattuso dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con Mandas tra i pali e una linea difensiva composta da Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares. Il portoghese è reduce da un affaticamento muscolare e resta da monitorare: Pedraza è pronto a sostituirlo. A centrocampo confermato il terzetto formato da Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre in attacco pesa l'assenza di Mattia Zaccagni, fermato da una lesione muscolare. Al suo posto agirà Noslin sulla sinistra, con Isaksen confermato a destra e Pinamonti riferimento centrale. Buone notizie per Gattuso dai recuperi di Marusic e Rovella, entrambi tornati in gruppo e candidati alla convocazione dopo un lungo stop. Resta invece indisponibile Gudmundsson, il cui rientro è previsto dopo la sosta.