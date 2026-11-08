Video Starace: "Bisogna avere fiducia, giocata grande partita! Rafa Marin in grande spolvero"

Tommaso Starace a Radio Tutto Napoli elogia Rafa Marín e invita i tifosi a sostenere gli azzurri.

Lo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la prestazione degli azzurri, invitando l'ambiente a mantenere la calma e a sostenere la squadra in un momento particolarmente delicato. Starace ha sottolineato come la formazione di Massimiliano Allegri abbia avuto le occasioni per conquistare la vittoria, pagando soprattutto la fretta nelle scelte decisive. “La vittoria è mancata per un'inerzia, c'è stata troppa fretta e si è ragionato non più di tanto. Bisogna restare tranquilli e pensare che poi i risultati arriveranno”.

Forza Napoli, soprattutto in un momento così difficile?

“È una cosa logica. Noi napoletani dobbiamo sempre tifare Napoli, non possiamo non amarla in tutti i sensi, nella cattiva e nella buona sorte”.

Cosa hai visto di positivo nella prestazione del Napoli?

“Di positivo vedo un Rafa Marín in grande spolvero, è stata davvero una grande risorsa in difesa. Bisogna avere fiducia nei ragazzi. Qui vogliamo subito i campioni, campioni ci si diventa, non ci si arriva dalla sera alla mattina. Se sei un campione dalla sera alla mattina, sei un campione vero e credo che quelli non ne abbiamo tantissimi in squadra”.

Come ha accolto il gruppo il pareggio contro la Lazio: come una sconfitta o come una vittoria?

“Per come è arrivato il pareggio è una vittoria. Loro hanno avuto una palla gol su contropiede e hanno segnato. Non si può dire che noi non abbiamo giocato, non bisogna dirlo e neanche pensarlo. Il Napoli oggi ha giocato una grande partita, purtroppo abbiamo subito un contropiede e ci hanno fatto gol, ma più di quello non hanno fatto. Non hanno mai tirato in porta”.