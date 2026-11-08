Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Hojlund, che errore! Spreca pure Kevin, Lang il migliore (ma nervoso)
Milinkovic-Savic 6,5 - Una gran parata sul colpo di testa su Sutalo. Frattesi lo batte sul suo palo, ma non poteva farci molto. Attento anche nel secondo tempo.
Beukema 5,5 - Una sensazione di precarietà costante e un nervosismo palesato a grandi gesti. Migliora nel secondo tempo e fa un buon salvataggio su Isaksen.
Rrahmani 6 - Una buona chiusura in avvio, ma sull’azione del gol va troppo morbido sull’inserimento di Frattesi. Non è ancora il miglior Amir.
Rafa Marin 6 - Una disattenzione folle al primi minuto che per poco non porta al gol della Lazio. Poi prende le misure e da una buona gara.
Vergara 5,5 - Deve coprire tutta la fascia e non sempre ci riesce. Da una sua palla persa nasce il gol di Frattesi. Una buona intuizione per Scott a inizio ripresa, ma da lui ci si aspetta di più. Dal 75’ Politano 5,5 - Serviva più sprint.
McTominay 6 - Non riesce a trovare i tempi giusti, nel secondo tempo cambia posizione e subito incide. Avvia con caparbietà l’azione del gol e ne sfiora un altro poco dopo.
Gilmour 6 - Dovrebbe dare ordine ma non sempre ci riesce. Molto mobile, ma poco efficace anche nella schermatura difensiva. Dal 69’ Anguissa 6 - Recupera qualche buon pallone.
De Bruyne 5,5 - Prova qualche imbuca per Rasmus, che non è però incisivo. Ci mette qualità, ma doveva essere più cattivo nell’occasione che gli capita uno contro uno davanti a Mandas. Mezzo voto in meno per quell’errore. Dall’82 Giovane sv.
Olivera 6 - Trova qualche buon inserimento e aveva messo in porta Hojlund. Ha una grande occasione nella ripresa, ma non la sfrutta.
Lang 7 - Cercato con insistenza, trova diverse situazioni interessanti. Sfida il Maradona, che lo fischia ma lui continua a creare diverse situazioni interessanti. Dalla sua zona nascono le azioni più pericolose, come quella dell’1-1. Peccato per il carattere, perché avrebbe le qualità per far bene.
Hojlund 4,5 - Non è mai convinto nei palloni negli arrivano e sul finire del primo tempo si addormenta su un pallone da spingere solo in porta. Errore grossolano, il più evidente di una gara giocata ai margini. Dal 75’ Lucca 5,5 - Tanti fischi per lui in avvio, che non smentisce lo stadio con le solite scelte sbagliate.
Allegri 5,5 - Un brutto primo tempo, una buona reazione nella ripresa. La classifica continua a essere deficitaria.
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