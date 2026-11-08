Podcast Napoli-Lazio, le pagelle di Caporale: “Lang il migliore, KDB non è il problema! Hojlund da 5”

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli premia Lang e difende De Bruyne: tutti i voti degli azzurri.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la prestazione degli azzurri contro la Lazio, assegnando i voti ai protagonisti della sfida. Il migliore in campo è Noa Lang, premiato con un 7, mentre non raggiungono la sufficienza Hojlund, Gilmour e alcuni subentrati. Caporale ha difeso con decisione Kevin De Bruyne dalle critiche: "De Bruyne è il problema del Napoli? Immaginatevi questa squadra senza il suo contributo. Bisogna guardare i numeri e le azioni decisive. Per quanto riguarda l'attacco, Hojlund non può continuare a essere l'unico riferimento offensivo senza un'alternativa significativa. A gennaio la società dovrebbe intervenire per aggiungere almeno un altro attaccante”.

Napoli-Lazio, le pagelle di Carlo Caporale: Lang migliore in campo, Hojlund bocciato

Milinkovic-Savic 6: “Molto bene con i piedi, perché è lui che ha dato quei palloni in profondità, ma conosciamo le sue capacità. Un paio di parate positive all'inizio. Non mi è piaciuto però sul gol di Frattesi, perché secondo me doveva fare un paio di passi in avanti e chiudere meglio il suo palo. Il pallone gli passa poco sopra il braccio e lui, poco reattivo, non riesce a intercettarlo. Poteva fare meglio”.

Beukema 6: “Nel primo tempo mi era piaciuto un po' meno, ma gli ho dato la sufficienza perché nella ripresa è salito di tono. Ha fatto anche un salvataggio in inferiorità numerica, prendendo bene il tempo dell'intervento. In quella situazione avrebbe potuto rischiare persino l'espulsione da ultimo uomo”.

Rrahmani 6: “Nel primo tempo mi era piaciuto un po' meno, ma nella ripresa è salito di tono e si è guadagnato la sufficienza”.

Rafa Marin 6: “Ha avuto un rendimento lineare per tutta la partita. Anche lui merita la sufficienza”.

Vergara 6,5: “Ha fatto una buona partita, considerando che interpretava un ruolo non propriamente suo. Ha preso tante iniziative tecniche, anche di buona fattura, e ha sofferto meno del previsto. È un giocatore sul quale poter contare anche in futuro. Non è soltanto un trequartista che gioca di fioretto, sa usare anche la sciabola”.

McTominay 6,5: “Dà il via all'azione del gol con un contrasto molto ruvido a centrocampo, poi va anche a chiuderla, venendo anticipato e provocando l'autorete sul pallone di Lang”.

Gilmour 5,5: “Non mi è piaciuta la sua prova, un po' leggerino in alcune letture. Non è entrato soprattutto nella rifinitura del gioco a centrocampo, specialmente nel primo tempo, quando serviva un centrocampista d'ordine che mettesse le cose a posto nella costruzione sotto la pressione degli avversari”.

De Bruyne 6: “Gli è mancato soltanto il gol su quello spunto nato dal lancio di Milinkovic-Savic. È entrato in tantissime azioni e ha giocato ottanta minuti anche a ottimi ritmi. Ho letto questa settimana che sarebbe il problema del Napoli, ma chi dice queste cose guarda i dati? Chi ha segnato i gol, fatto gli assist ed è entrato nelle azioni decisive in questo scorcio piuttosto infelice della stagione? Se togliamo il contributo di De Bruyne, dove sarebbe oggi il Napoli in classifica? Definirlo il problema è davvero bizzarro”.

Olivera 6,5: “Ha fatto un'ottima partita. Nonostante venisse da un infortunio, ci ha messo quel pizzico di cattiveria, quella garra sudamericana. Era pronto ad appoggiare la fase offensiva e quella difensiva. È un giocatore molto prezioso quando sta bene, fin dai tempi del terzo scudetto. Il suo contributo non lo fa mai mancare”.

Lang 7: “Secondo me è stato il migliore della partita. Anche l'azione del gol nasce da una sua iniziativa. Nel primo tempo è stato l'unico a mettere palloni invitanti e a dare spunti offensivi alla squadra. Ha retto fino alla fine. Per quanto riguarda i fischi, quel gesto si può interpretare anche diversamente da come hanno fatto i tifosi. Ho giudicato soltanto il comportamento tecnico in campo e non un'etica tutta da dimostrare. Non mi sono sembrati opportuni quei fischi”.

Hojlund 5: “Oggi due o tre palloni meritavano un'altra cattiveria offensiva. Su una palla in profondità ha cincischiato prima di battere a rete e Sutalo è riuscito a togliergli il pallone a un metro dalla porta. Un attaccante questi gol deve farli, perché una squadra già in difficoltà deve sfruttare queste occasioni. È un voto di stimolo per il futuro, ma anche un invito alla società: a gennaio credo che bisogna aggiungere almeno un altro attaccante”.

Politano 5,5: Non è riuscito a incidere in maniera significativa dopo il suo ingresso in campo.

Anguissa 5,5: “Forse meriterebbe anche meno del 5,5. Ha perso qualche pallone, uno addirittura sanguinoso davanti alla porta, che ha generato forse l'occasione più pericolosa della Lazio nel secondo tempo. Fortunatamente siamo riusciti a metterci una pezza. Un paio di situazioni nel finale hanno rivalutato leggermente la sua prova”.

Giovane SV: Pochi minuti a disposizione, senza voto.

Lucca SV: “È un pesce fuor d'acqua. Cerca di sbattersi, agitarsi e combattere, ma con poco costrutto. È un giocatore in gravissima difficoltà e non so se possa esserci una resurrezione tale da cambiare completamente il volto della sua stagione, fin qui a dir poco deficitaria. Hojlund non può continuare a giocare senza un'alternativa significativa”.

Allegri 6: “Sei politico, perché in questo momento è alla politica della società e dell'allenatore che ci appigliamo per il futuro”.