ADL vuole capirne di più sul tema infortuni: ieri incontro con Allegri-Manna

Il tema degli infortuni è tornato al centro dell'attenzione in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Mattino, Aurelio De Laurentiis ha fatto visita ieri al centro sportivo di Castel Volturno, e tra gli argomenti affrontati ci sarebbe stato proprio quello dei problemi fisici che da diversi mesi colpiscono la squadra. Il presidente ha voluto confermare la vicinanza della società allo staff tecnico e a quello medico, impegnati in queste settimane in un lavoro particolarmente intenso. Una conferma, sottolinea il quotidiano, della quale non c'era in realtà bisogno. Il messaggio è chiaro: nessuna presa di distanza da chi opera sul campo e in infermeria, ma la volontà di restare vicino al gruppo in un momento delicato.

De Laurentiis a Castel Volturno: il nodo infortuni

Resta comunque il desiderio del patron di andare a fondo della questione. De Laurentiis vorrebbe capire meglio l'origine di una lunga catena di stop che accompagna il club ormai da parecchi mesi e che tiene in apprensione l'ambiente. Allo stesso tempo, però, il presidente non perde la calma: tiene tutto sotto controllo, con l'atteggiamento di "un buon padre di famiglia", per usare le parole del Mattino.