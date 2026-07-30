Badiashile affare in stile Alisson? Spuntano le cifre di prestito e stipendio

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Il Napoli prosegue con cautela le proprie strategie di mercato, cercando il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e necessità di sfoltire una rosa attualmente molto ampia. La priorità resta l'acquisto di un difensore centrale e il nome in cima alla lista è quello di Benoît Badiashile. I contatti con il Chelsea sono già stati avviati e la trattativa ruota attorno a un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro, con ingaggio da 2,5 milioni e diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Se i Blues accetteranno le condizioni proposte dal club azzurro, il francese diventerà l'obiettivo principale per rinforzare il reparto arretrato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

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Alle spalle del centrale del Chelsea restano altre alternative, anche se più defilate. Tra queste c'è Jean-Clair Todibo, che avrebbe perso posizioni nelle preferenze della dirigenza, mentre prende quota il profilo di Oumar Solet dell'Udinese, con cui sono già stati avviati i primi contatti. L'eventuale arrivo di Badiashile consentirebbe al Napoli di affiancare un nuovo centrale ad Amir Rrahmani, completando un reparto che comprende anche Rafa Marin, Marianucci, Buongiorno e Beukema, tra infortuni e situazioni ancora da definire.