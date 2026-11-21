Allegri attua una nuova politica nello spogliatoio: niente più sconti a nessuno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 08:49 In primo piano di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Massimiliano Allegri alza il livello di attenzione nello spogliatoio del Napoli: il tecnico pretende disciplina e atteggiamenti diversi da tutti i calciatori.