Allegri attua una nuova politica nello spogliatoio: niente più sconti a nessuno
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Massimiliano Allegri alza il livello di attenzione nello spogliatoio del Napoli: il tecnico pretende disciplina e atteggiamenti diversi da tutti i calciatori.
Poche parole e massima concentrazione. È questa la linea scelta da Massimiliano Allegri nei giorni che hanno preceduto la sfida di questa sera contro il Torino. L'allenatore del Napoli ha preferito parlare il meno possibile con la squadra, sfruttando la sosta per riflettere sulle difficoltà emerse nelle ultime settimane. La rabbia per i risultati deludenti non è svanita e il tecnico pretende una risposta immediata, consapevole che un altro passo falso rischierebbe di compromettere ulteriormente la stagione azzurra.
Allegri detta le nuove regole: nessuno escluso, neanche De BruyneCome racconta l'edizione odierna de Il Mattino, Allegri ha deciso di adottare una linea più rigida all'interno dello spogliatoio: "Allegri non vuole più vedere cose strane. In campo, durante gli allenamenti, dentro gli spogliatoi. Chi è sul carro, ora dovrà guidare. Dai leader agli ultimi arrivati, sono tutti sulla stessa barca". Il tecnico non intende più tollerare nervosismi, scatti d'ira o discussioni tra compagni durante le partite. Nessuno avrà un trattamento di favore, da Kevin De Bruyne fino ai giovani aggregati dalla Primavera.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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