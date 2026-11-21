Napoli-Torino, Allegri manda De Bruyne in panchina! La scelta ha una ragione specifica

Kevin De Bruyne partirà dalla panchina contro il Torino: Allegri punta a gestire il belga in vista della sfida di Champions League con il Manchester City.

Una scelta importante di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Torino, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Maradona. Kevin De Bruyne è infatti destinato a partire dalla panchina, nonostante le due ottime prestazioni disputate con la nazionale belga durante la sosta. Il centrocampista azzurro, al centro delle insistenti voci di mercato legate all'interesse del PSV Eindhoven, dovrebbe dunque essere risparmiato inizialmente per gestirne le energie in vista dei prossimi impegni.

De Bruyne in panchina col Torino: Allegri lo aspetta per il Manchester City

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il belga aveva chiesto e ottenuto un giorno di permesso supplementare dopo la sfida contro l'Italia in Nations League, rientrando a Napoli più tardi del previsto per recuperare dalle fatiche internazionali. La scelta di Allegri sarebbe legata anche alla trasferta di martedì contro il Manchester City in Champions League: all'Etihad Stadium, contro la squadra con cui ha scritto pagine importanti della propria carriera, De Bruyne dovrebbe tornare titolare.