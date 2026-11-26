Infortunio Meret, arriva subito un portiere? Costa 8mln: accordo a un passo

Calciomercato Napoli, Morisco per la porta: il portiere brasiliano del Coritiba costa 8 milioni e potrebbe arrivare già a gennaio

Il Napoli pensa a Pedro Morisco per la porta. Il portiere brasiliano del Coritiba, classe 2004, è un profilo che gli azzurri seguono da tempo, e ora arriva l'indiscrezione su una possibile accelerazione: potrebbe arrivare già a gennaio. Una pista che si lega all'emergenza tra i pali e alle scelte da fare sul futuro dei portieri.

Costa 8 milioni, potrebbe arrivare a gennaio

Come scrive Il Mattino, Morisco costerebbe 8 milioni di euro e il Napoli ci sta pensando seriamente, con l'idea di anticipare i tempi rispetto all'estate. Il giocatore, convocato da Ancelotti per le amichevoli del Brasile, è al centro di molte attenzioni: in patria lo seguono diversi club, mentre in Europa si parla di società spagnole, inglesi e tedesche. Gli azzurri, secondo il quotidiano, sono tra le squadre più decise e valutano la possibilità di muoversi già nella finestra invernale, senza aspettare la scadenza del contratto. Accordo vicino, dunque.

Il quadro: Meret ko e contratto in scadenza

La mossa avrebbe una logica precisa. Meret è fermo per circa due mesi per la frattura alla quinta vertebra lombare e ha il contratto in scadenza a giugno. Il Napoli vuole dunque farsi trovare pronto con un portiere giovane e di prospettiva, che possa crescere e diventare il futuro tra i pali. Il contratto di Morisco con il Coritiba scade a fine 2027, e i suoi agenti hanno già comunicato l'intenzione di non rinnovare, aprendo uno scenario di pre-contratto dall'estate. Anticipare l'operazione a gennaio permetterebbe agli azzurri di evitare la concorrenza e di inserirlo subito.