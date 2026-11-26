Lang show, il Napoli cambia idea? Presa una decisione a gennaio

Calciomercato Napoli, Lang tolto dal mercato: per il club è come un nuovo acquisto e a gennaio non partirà

Noa Lang è stato tolto dal mercato. Il Napoli ha deciso di blindare l'esterno olandese, che a gennaio non partirà. La scelta della società, dopo settimane di voci su possibili cessioni, è chiara e racconta il cambio di prospettiva legato al rendimento delle ultime partite.

"Come fosse un nuovo acquisto"

Come scrive il Corriere dello Sport, il club considera ora Lang come se fosse un nuovo acquisto: un giocatore su cui puntare e non un esubero da piazzare. Una linea che chiude le porte alle piste emerse in precedenza, a cominciare dall'interesse di Galatasaray e Genoa, e che ribalta la situazione di qualche settimana fa, quando la sua cessione era data per probabile e il rapporto con i tifosi era ai minimi. La decisione riconosce il peso della sua crescita sul campo.

Il rendimento che ha cambiato le scelte

Alla base c'è il rendimento. Lang ha ritrovato continuità con Allegri e nelle ultime partite ha fornito due assist e un gol, fino alla serata di Manchester contro il City. Il suo cambio di marcia, come già emerso nei giorni scorsi, ha modificato i piani del club in vista del mercato: il candidato alla partenza sembra ora Neres, mentre per Lang si prospetta un ruolo da protagonista. Resta da capire come la scelta si concilierà con gli incastri tra entrate e uscite, ma per ora la linea è netta: Lang resta.