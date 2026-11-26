ADL, svolta nuovo stadio? Chiesto incontro col sindaco Manfredi

Napoli, De Laurentiis chiede un incontro al sindaco Manfredi per lo stadio a Napoli Est, nell'ex area Q8

Aurelio De Laurentiis accelera sul tema stadio. Il presidente del Napoli ha chiesto un incontro al sindaco Gaetano Manfredi per discutere della realizzazione di un nuovo impianto a Napoli Est, nell'area dell'ex Q8. Dopo il centro sportivo, il patron sembra dunque fare sul serio anche per lo stadio.

La richiesta di incontro e l'invito di Natale

Come scrive Repubblica, De Laurentiis ha chiesto un confronto con il primo cittadino sull'ipotesi di costruire lo stadio nell'ex area Q8, a Napoli Est. Nel frattempo, il sindaco è stato invitato alla festa di Natale del club, in programma il 30 novembre. Un gesto che il quotidiano legge come un segnale di disgelo e di volontà di dialogo con l'amministrazione, in un momento in cui il tema dell'impianto è tornato al centro del dibattito cittadino.

Dopo il centro sportivo, lo stadio

Il passo si inserisce in una strategia più ampia. Dopo il progetto del nuovo centro sportivo, con l'ampliamento dei terreni e il convitto per le giovanili, il presidente sembra pronto a spostare l'attenzione sull'altro grande dossier infrastrutturale del club. Resta da capire se l'incontro con Manfredi potrà portare a un percorso condiviso e quali saranno i tempi, dato che finora non sono stati comunicati dettagli su progetti, costi o procedure. La festa di Natale potrebbe essere un primo banco di prova per il dialogo tra club e Comune, con il futuro dello Stadio Maradona sullo sfondo.