Live Dimaro 2026 day 8, iniziata la seduta pomeridiana: ripetute per il gruppo

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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17.32 - Iniziano delle ripetute a centrocampo.

17.31 - La squadra fa il suo ingresso in campo tra gli applausi dei tifosi.

17.25 - I tre portieri sono inpegnati in esercizi con la palla sui passaggi tra di loro a brevissima distanza, con loro i preparatori Borri e Giglio.

17.22 - Vicino nei presso di una bandierina del calcio d'angolo è stata delimitata da dei cinesini e da due mini porte poste sulla linea laterale un piccolo rettangolo di gioco. A centrocampo tre porte regolamentari, paletti e cinesini delimitano una porzione più grande di campo.

17.21 - Sulla pista d'atletica spunta anche Giovanni Manna, il ds come al solito è al telefono.

17.19 - Sul campo numero 2 con Milinkovic-Savic si riscaldano anche Meret e Contini.

17.17 - Il primo ad arrivare in campo è Milinkovic-Savic. Il portiere serbo inizia la fase di riscaldamento.

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento dell'ottavo giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del ottavo giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.