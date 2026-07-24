Calciomercato Napoli, l'annuncio del Cds: "Arriva un difensore!", e fa il nome

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Il Napoli è pronto a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. La dirigenza azzurra è al lavoro per individuare il profilo più adatto da consegnare all'allenatore e, tra i nomi valutati, spicca quello di Federico Gatti. I contatti con il difensore erano già in una fase molto avanzata prima della decisione di bloccare il mercato, segnale di un interesse concreto da parte del club partenopeo. Il centrale è considerato in uscita dalla Juventus e la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli continua a monitorare con attenzione in vista di un possibile affondo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Difesa, Gatti in pole ma resta viva anche la pista Gabriel

Oltre a Gatti, nella lista degli obiettivi figura anche Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che rappresenta un'opzione particolarmente interessante per il futuro. Classe 2005, il ventunenne piace non solo per le sue qualità tecniche e per i margini di crescita, ma anche perché consentirebbe al Napoli di gestire con maggiore facilità le esigenze legate alle liste, un aspetto sempre più determinante nella costruzione della rosa. La società continua quindi a valutare entrambe le piste.