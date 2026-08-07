Podcast Badiashile, l'esperta: "Intelligente e di lettura, ma soffre una cosa. Infortuni? Oggi sta bene"

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Ada Cotugno presenta Benoit Badiashile, difensore del Chelsea su cui è forte il Napoli.

Ada Cotugno, giornalista di Fanpage, è intervenuta sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Badiashile? Quando arrivò in Premier League si parlava di lui come di un difensore destinato a fare un salto di qualità importante. Forse, però, il Chelsea non era la squadra più adatta alle sue caratteristiche. Ha tanto potenziale, ma è rimasto in parte espresso e in parte ancora da esprimere. È un giocatore intelligente, molto bravo nella lettura degli spazi e nell’impostazione del gioco. Il limite principale, almeno per quello che si è visto in Inghilterra, riguarda l’uno contro uno contro attaccanti molto fisici. Nonostante abbia una struttura importante, tende ad avere un atteggiamento più passivo che aggressivo e nei contrasti può soffrire."

È quindi anche una questione caratteriale?

"Secondo me sì. Dal punto di vista mentale è molto focalizzato sulla lettura del gioco e sugli spazi, ma a volte sembra quasi non credere abbastanza nei propri mezzi quando deve affrontare determinate situazioni. Le qualità ci sono, ma bisogna capire se riuscirà davvero a fare quello step ulteriore. Non è qualcosa che si può dare per scontato. In Italia, dove si chiede ancora molto al difensore puro e Allegri è molto attento a determinati aspetti, potrebbe anche trovare un contesto favorevole, ma resta un punto interrogativo."

Come sta dal punto di vista fisico dopo i tanti infortuni?

"Oggi è un calciatore che potrebbe tranquillamente giocare titolare, quindi non parlerei di un giocatore fuori condizione. Non è però una garanzia assoluta dal punto di vista fisico. Va anche detto che è sempre difficile trasferire direttamente le valutazioni fatte sulla Premier League ad altri campionati, perché in Inghilterra si gioca un calcio molto più dispendioso. Ci sono giocatori che lì hanno problemi continui e altrove riescono invece ad avere maggiore continuità. Per questo la sua storia clinica va letta con attenzione, ma senza pensare automaticamente che gli stessi problemi debbano ripetersi in Serie A."

Tra Gatti e Badiashile, chi sceglierebbe per il Napoli di Allegri?

"Gatti non è un profilo che mi entusiasma particolarmente, però credo che per il calcio di Allegri possa essere più congeniale. Conosce la Serie A, conosce già l’allenatore e sa interpretare meglio un lavoro più sporco, più fisico e più di sacrificio. Badiashile secondo me ha forse un talento maggiore da sviluppare, ma è ancora un giocatore dal quale bisogna tirare fuori qualcosa. Gatti, nel bene o nel male, sai già cosa ti può dare. Per questo, pensando esclusivamente alle esigenze immediate di Allegri, probabilmente sceglierei lui."